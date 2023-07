Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant de belles ristournes, dont le Apple Mac mini M1 qui voit son prix chuter.

Commençons, d'ailleurs, par le Apple Mac mini M1 (2020). Cet ordinateur, siglé de la marque à la pomme croquée dispose d'une puce Apple M1 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il est doté d'un processeur graphique Apple M1 8 cœurs et fonctionne sous MacOS Monterey, qui est installé sur son disque SSD de 512 Go.

Cet Apple Mac mini M1 (2020) est proposé à 759,99 € au lieu de 909,99 € soit 150 € d'économie chez Cdiscount. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.





Continuons avec la barre de son Sony HT-A5000. Ce kit de haut-parleurs est doté de douze petites enceintes, rendant un son complet et précis. Les technologies Dolby Atmos et DTS X sont intégrées. De plus, deux caissons de basse sont inclus et toutes les connectivités classiques sont présentes.

Cette barre de son Sony HT-A5000 est commercialisée à 699,99 € au lieu de 999,99 € soit 30% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec le stabilisateur pour smartphone Zhiyun Gimbal. Cet outil permettant de capturer avec stabilité des images et des vidéos est doté d'une structure stable à 3 axes, gérés par une multitude de capteurs. Le réglage à la volée est on ne peut plus simple, notamment grâce à son joystick qui vous donne la possibilité de faire varier la prise de vue à votre guise.

Ce stabilisateur pour smartphone Zhiyun Gimbal est vendu 87,34 € au lieu de 209 € soit 39% de réduction + coupon de -40 € chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





