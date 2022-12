Apple est longtemps restée sur les technologies d'écran LCD pour ses différents produits, utilisant les dernières évolutions pour affiner l'épaisseur des différentes couches de l'affichage.

Les iPhone ont basculé vers l'OLED depuis quelques années et les attentes se portent maintenant vers une migration plus générale pour les autres produits. On notera que l'iPad Pro 12,9 pouces propose un affichage avec rétroéclairage mini-LED qui permet de se rapprocher des qualités de l'OLED mais le reste de la gamme, MacBook compris, a plutôt évoluer sur d'autres points.

Le LCD a encore quelques belles années chez Apple

On attendait du Mini-LED sur le MacBook Air M2, qui n'a finalement pas eu lieu mais l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC, continue de penser qu'une transition sera à l'oeuvre d'ici 2024.

Elle concernerait plus particulièrement un MacBook Air avec dalle 13 pouces et les iPad Pro 11 et 12,9 pouces avec ce fameux passage à l'OLED anticipé depuis plusieurs années mais toujours pas concrétisé.

L'analyste avait suggéré il y a quelque temps que les nouveaux appareils utiliseront un affichage avec une double couche OLED pour plus de luminosité tout en maîtrisant la consommation d'énergie, et avec le support de la technologie ProMotion assurant un rafraîchissement d'écran dynamique jusqu'à 120 Hz.

OLED, y es-tu ?

L'OLED a l'avantage par rapport au LCD de ne pas nécessiter de rétroéclairage et de consommer moins d'énergie mais il peut être aussi plus fragile et plus onéreux que les dalles LCD conventionnelles.

Le Mini-LED, qui s'appuie toujours sur la technologie LCD, constitue une alternative intéressante grâce à une gestion plus fine (mais pas autant que l'OLED) de l'éclairage ponctuel de la dalle (ou local dimming) tout en évitant les problèmes de burn-in de l'écran qui réduisent la durée de vie des écrans OLED.

Du côté des smartphones et tablettes Android, la transition vers les écrans AMOLED a été amorcée il y a bien longtemps et la tendance s'étend désormais jusque sur les modèles d'entrée de gamme, signe de la maturité de la technologie.

A noter que 2024 serait aussi l'année de la présentation d'un premier produit avec affichage repliable chez Apple. S'il ne s'agira sans doute pas d'un iPhone mais d'un appareil plus gros, la dalle souple sera de type OLED. Il y aurait donc plusieurs points de convergence vers l'OLED pour la firme de Cupertino dans un peu plus d'un an.