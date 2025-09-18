La firme de Cupertino se dirige vers une transformation majeure de sa gamme MacBook Pro avec l'intégration d'écrans tactiles OLED prévue pour 2026. Cette information, rapportée par l'analyste Ming-Chi Kuo, confirme les rumeurs persistantes sur l'évolution des ordinateurs portables Apple vers une approche plus hybride.

Une technologie OLED longtemps attendue

L'adoption de la technologie OLED représente une étape importante dans l'évolution des MacBook Pro. Ces écrans offriront des noirs plus profonds, des contrastes supérieurs et une consommation énergétique réduite par rapport aux panneaux Mini LED actuels.

"Cette transition reflète l'observation à long terme du comportement des utilisateurs d'iPad par Apple", précise Ming-Chi Kuo, suggérant que les écrans tactiles peuvent améliorer la productivité.

Samsung sera le fournisseur principal des dalles OLED, utilisant une technologie on-cell qui intègre directement les capteurs tactiles dans la couche supérieure de l'écran. Cette approche permettra de maintenir la finesse des appareils tout en ajoutant la fonctionnalité tactile.

Un changement de stratégie d'Apple

Cette évolution marque un tournant par rapport aux déclarations passées d'Apple. Steve Jobs et Tim Cook avaient longtemps rejeté l'idée d'écrans tactiles sur les MacBook pour des raisons d'ergonomie et de différenciation avec les iPad. Toutefois, la convergence progressive entre macOS et iPadOS rend cette transition plus naturelle.

Les utilisateurs Windows bénéficient déjà d'écrans tactiles depuis 2012, mais Apple préfère attendre la maturité des technologies avant de les intégrer. L'arrivée des processeurs M6 coïncidera probablement avec cette refonte matérielle majeure.

Planning de déploiement échelonné

La stratégie de déploiement d'Apple suivra une approche progressive. Les premiers MacBook Pro OLED tactiles entreront en production de masse fin 2026, équipés des puces M6 de nouvelle génération gravées en 2 nanomètres.

Le MacBook Air suivra cette évolution, mais pas avant 2027-2029 selon les sources. Un MacBook d'entrée de gamme alimenté par un processeur de la série A des iPhone pourrait également bénéficier de cette technologie dans une seconde génération.

Défis techniques et design repensé

L'intégration d'écrans OLED tactiles s'accompagnera d'un design entièrement repensé. Les futurs MacBook Pro arboreront un profil plus fin, des bordures d'écran réduites et remplaceront l'encoche actuelle par un simple poinçon pour la caméra frontale. Ces modifications structurelles nécessitent une refonte complète de l'architecture interne.

Les retards de production des dalles OLED expliquent le report de cette technologie initialement prévue plus tôt. Les partenaires d'Apple ont eu besoin de temps supplémentaire pour développer les chaînes de production adaptées à ces nouveaux panneaux haute résolution.

Cette évolution rapproche considérablement les MacBook des iPad en termes de fonctionnalités d'interaction, créant un écosystème plus cohérent pour les utilisateurs Apple habitués aux interfaces tactiles. Les fans de la marque seront-ils séduits ?