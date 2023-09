Selon des informations rapportées par DigiTimes, Apple songe depuis quelques années à proposer une version plus abordable de son MacBook. Outre le fait de pouvoir capter plus d'utilisateurs, il serait surtout question de venir concurrencer les Chromebooks sur le marché très particulier et ultra lucratif de l'éducation.

Jusqu'à présent, Apple visait ce marché particulier avec l'iPad présenté comme une tablette suffisamment polyvalente pour remplacer un PC portable. Malheureusement, avec un prix de 500€ et la nécessité d'y ajouter des accessoires (clavier et souris), le prix de l'ensemble se montre bien plus élevé que n'importe quel Chromebook.

Le marché de l'éducation en ligne de mire

Apple aurait donc décidé de changer de stratégie et de développer un MacBook plus abordable qui reprendrait le concept de l'iPhone SE ayant connu un franc succès.

Pour réduire ses couts et non ses marges, Apple réaliserait des économies au niveau des finitions et en limitant les composants intégrés à l'appareil. On pourrait ainsi se limiter à 8 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go associé à un compte iCloud pour étendre sa capacité et éventuellement permettre de vendre du service au passage... Par contre, pas question de miser sur une puce au rabais : Apple resterait sur ses puces maison M1 ou M2.

Plus abordable, mais pas bon marché

Selon les sources de Digitimes, ce MacBook SE pourrait sortir au cours du second semestre 2024 pour viser la rentrée de septembre 2024. Apple envisagerait de proposer ce MacBook SE sous la barre des 1000$, qui est le prix du MacBook Air M1, le moins cher des MacBook au catalogue actuellement.

Sachant qu'un ChromeBook est actuellement facturé autour des 500$, Apple devrait se positionner autour des 700 à 800 $ pour avoir des chances de séduire.