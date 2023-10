Entre le temps où les appareils électroniques sortent des usines, emballé dans leur carton et le jour où ils tombent effectivement entre les mains des clients, il peut se passer de long mois.

Des mois qui dans bien des cas, sont l'occasion pour les marques de découvrir quelques bugs plus ou moins gênants sur leurs appareils et de pousser des correctifs... Or, il est quasi impossible de s'assurer que les utilisateurs vont procéder à une mise à jour dès la réception de leur appareil pour profiter des derniers correctifs.

Des dispositifs toujours à jour

Cela peut d'ailleurs poser problème quand les bugs sont particulièrement à risques comme la surchauffe de l'iPhone 15 Pro par exemple ou que le produit ne respecte pas certaines législations, là encore avec pour exemple l'iPhone 12 et son DAS trop élevé.

Heureusement, Apple a trouvé une parade qui permettra aux employés des Apple Store de mettre à jour tous leurs smartphones sans même à ouvrir les boites et à les manipuler.

Selon Mark Gruman, la manipulation est exclusivement dédiée aux Apple Stores. Les employés n'auraient alors qu'à prendre plusieurs boites d'iPhone pour les placer sur un dispositif électronique dédié qui va forcer l'allumage des appareils et le téléchargement ainsi que la mise à jour de l'OS. L'appareil en question est encore couvert de secret et serait exclusif aux Apple Store.

Il n'y aurait ainsi qu'à passer une boite d'iPhone sur l'appareil lors de sa vente pour assurer au client qu'il reparte avec la dernière mise à jour disponible à date. Il se pourrait également que l'appareil soit compatible avec l'iPad, l'Apple Watch ou même les Mac.