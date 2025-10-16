La guerre des talents dans le secteur de l'IA fait une nouvelle victime de marque : Apple. Selon des informations de Bloomberg confirmées par plusieurs sources, Ke Yang, qui venait tout juste de prendre la direction du projet de recherche IA pour Siri, a décidé de quitter Cupertino pour rejoindre Meta.

Un départ problématique pour Apple

Ke Yang n'était pas un simple employé. Il y a quelques semaines à peine, il a été nommé à la tête de l'équipe " Answers, Knowledge and Information " (AKI), un groupe stratégique dont la mission est de doter Siri de capacités de recherche web similaires à celles de ChatGPT.

Cette équipe est au centre de la refonte majeure de Siri qui doit permettre à l'assistant d'Apple de traiter des requêtes plus complexes en exploitant les données personnelles et les informations du Web.

Le départ de ce chef de projet met en péril le calendrier et la réussite de la mise à jour cruciale pour l'écosystème d'Apple.

Pas un cas isolé pour Apple

Le départ de Ke Yang s'inscrit dans ce qui pourrait s'apparenter à une " fuite des cerveaux " affectant la division IA du groupe de Cupertino dirigée par John Giannandrea.

Au cours des derniers mois, une douzaine de membres de l'équipe " Apple Foundation Models ", chargée de développer les modèles de fondation, ont quitté l'entreprise... parfois pour rejoindre aussi Meta.

Le groupe de Mark Zuckerberg se montre particulièrement agressif pour gonfler les rangs de ses Superintelligence Labs.