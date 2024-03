Apple est actuellement dans la tourmente : des chercheurs en sécurité viennent d'annoncer avoir repéré une faille qui compromet la sécurité des ordinateurs de la marque dotés des puces Apple M1, M2 et M3.

Dans le pire des scénarios évoqués, des attaquants pourraient extraire des clés de sécurité des MacBook pour contourner les opérations de chiffrement réalisées par les puces Apple M. exposant ainsi l'accès aux données sensibles et personnelles stockées dans les appareils.

Une faille impossible à corriger

La situation se veut d'autant plus critique que la faille est matérielle et qu'il n'y aurait aucun correctif possible. Certains patchs logiciels pourraient renforcer la sécurité autour des puces, sans jamais toutefois réussir à colmater véritablement la faille en question, qui se situe au sein de l'architecture même des composants d'Apple.

On pourra néanmoins se rassurer en sachant que pour que la faille soit exploitée, il faut que le pirate réussisse à installer une application malveillante dédiée à cette dernière sur la machine cible. Les chercheurs ont baptisé ce type d'attaque "GoFetch".

Apple n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais on imagine que des class actions se préparent déjà un peu partout à travers le monde.