En plein cœur de l'été, Apple livre une salve de mises à jour pour ses systèmes d'exploitation. Avec iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 ainsi que visionOS 1.3, il n'est pas question de l'ajout de nouveautés. Ce n'est pas une surprise, dans l'attente des grosses mises à jour automnales.

Pour l'iPhone et l'iPad, Apple annonce des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité. Même son de cloche du côté de l'Apple Watch, tandis que l'Apple TV 4K et Apple TV HD profitent d'une amélioration de la stabilité et des performances.

Apple reste assez flou sur les apports précis. En ce qui concerne macOS Sonoma 14.6, il est à noter une mise à jour qui ajoute la prise en charge de deux écrans externes lorsque le couvercle de l'ordinateur portable est fermé sur le MacBook Pro 14 pouces avec puce M3.

Pas de 0-day d'après Apple

En matière de sécurité et de corrections de vulnérabilités, le menu est assez copieux. Plus d'une trentaine de failles à combler pour iOS et iPadOS, tandis que le total s'approche de 70 vulnérabilités pour macOS.

Les longues listes de corrections de sécurité d'Apple n'évoquent à aucun moment des rapports pour des exploitations actives des vulnérabilités concernées. Cela étant, il vaut mieux ne pas tarder à appliquer les mises à jour qui sont recommandées par Apple pour tous les utilisateurs.