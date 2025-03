Depuis son lancement, l’Apple Watch a dominé le marché des montres connectées grâce à son design et ses fonctionnalités avancées. Pourtant, en depuis ce début d'année 2025, la montre emblématique d’Apple traverse une crise sans précédent avec une baisse de ses ventes de 19 % en un an.

Un manque d’innovation qui déçoit les consommateurs

La principale critique adressée à l’Apple Watch concerne le manque de nouveautés marquantes dans ses derniers modèles. Les séries 10 et Ultra 2 n’ont effectivement apporté que des améliorations mineures comme un écran plus lumineux ou une meilleure fréquence d’affichage. Les utilisateurs attendent des fonctionnalités qui feront la différence sur le marché, notamment dans le domaine de la santé comme le suivi de la glycémie ou de la tension artérielle pourtant évoquées de longue date...

Face à cette stagnation, les consommateurs hésitent à renouveler leur appareil. Comme le souligne un analyste de CCS Insight : "Les montres connectées sont passées d’une phase excitante à une phase de stabilisation où les évolutions sont limitées."

La montée en puissance des concurrents

Alors qu’Apple perd du terrain, des marques comme Huawei et Xiaomi enregistrent une croissance spectaculaire. Huawei a vu ses ventes augmenter de 35 % grâce à des modèles abordables comme la Fit 3, tandis que Xiaomi a séduit le marché européen avec une hausse de ses parts de marché.

Ces marques offrent des alternatives compétitives à des prix attractifs, ce qui pousse les consommateurs à délaisser l’Apple Watch au profit d’appareils plus accessibles financièrement. D'anciens utilisateurs d'Apple Watch se laissent ainsi séduire par des initiatives bien plus abordables.

Des défis réglementaires qui freinent Apple

En plus de la concurrence accrue, Apple doit faire face à des restrictions légales qui ont impacté ses ventes. En 2024, certains modèles ont été temporairement interdits aux États-Unis suite à des litiges sur des brevets liés aux technologies ECG et au suivi de l’oxygène dans le sang.

Bien qu’Apple ait réussi à contourner ces obstacles en ajustant ses logiciels, ces interruptions ont affecté sa réputation et contribué au ralentissement des livraisons. L'affaire a également écorné l'image d'Apple et laisse désormais planer le doute sur d'autres actions qui pourraient amener certaines fonctionnalités à disparaitre des montres.

Des perspectives pour un rebond en 2025 ?

Malgré ces difficultés, Apple semble déterminé à inverser la tendance. Les rumeurs évoquent l’arrivée d’une nouvelle Apple Watch SE avec un design repensé et des fonctionnalités inspirées des modèles haut de gamme. L’intégration possible d’une connectivité satellitaire et de la 5G dans l’Ultra 3 pourrait également séduire les utilisateurs.

Enfin, Apple pourrait tirer parti des avancées en intelligence artificielle pour enrichir ses capacités de suivi santé et offrir une expérience utilisateur plus personnalisée.