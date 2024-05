Si Apple développe sa propre intelligence artificielle dans ses laboratoires, il se confirme de plus en plus que la marque accuse un retard significatif dans le domaine. Cela fait des années que Siri est dépassé par les avancées de l'IA, au point que la marque se tourne vers des solutions tierces.

La situation est complexe pour Apple qui constate l'intérêt grandissant des utilisateurs pour l'IA et la tendance des fabricants de smartphones qui présentent l'intégration de l'IA comme un nouvel argument de vente... et marketing. Aussi, la marque a déjà annoncé qu'iOS 18 serait également largement tourné vers l'IA... Sauf que la marque ne dispose pas de son propre modèle, ou du moins ce dernier n'est pas encore suffisamment pertinent pour le proposer au grand public.

Apple se retrouve ainsi au pied du mur, et a engagé des négociations de part et d'autre... On évoquait ainsi la possibilité de voir Gemini, l'IA de Google s'inviter sur iPhone... Ce serait finalement ChatGPT d'OpenAI qui serait retenue, puisque l'on apprend que les négociations sont sur le point d'aboutir à un accord.

Il faut d'ailleurs qu'un accord soit rapidement noué, avant la WWDC d'Apple qui se tiendra à la mi-juin et qui sera l'occasion de présenter iOS 18 aux développeurs. Selon Mark Gurman, les "deux parties ont finalisé les termes d'un accord visant à intégrer les fonctionnalités de ChatGPT dans iOS 18, le prochain système mobile de l'iPhone".

Apple pourrait ainsi présenter le tout le mois prochain et préparerait même des fonctionnalités inédites au sein de ses prochains appareils. Apple ne fermerait toutefois pas pour autant la porte à Google puisque les négociations se poursuivraient toujours, reste à savoir si la marque pourrait envisager de faire travailler de concert les 2 iA au sein de son OS.