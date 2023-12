Depuis quelques mois, on assiste à la valse des prix du côté des plateformes de streaming : sans véritablement proposer un déluge de nouveautés, les prix se sont envolés aussi bien sur Disney + que Netflix et Apple TV+... Une situation que les plateformes justifient par une hausse des couts de production des contenus, mais qui passe mal auprès des usagers qui ne voient pas forcément de contenu de qualité arriver en masse sur ces plateformes...

Pour subsister sur un marché devenu ultra concurrentiel, certaines plateformes pensent à des rapprochements sans pour autant engager un processus de concentration. L'idée est de nouer des partenariats pour proposer des offres groupées intégrant plusieurs services en mettant en avant plus de diversité pour le contenu, plus de quantité, mais surtout des avantages financiers pour les utilisateurs.

Un regroupement à prix plus avantageux

C'est justement à cela que réfléchirait Apple pour sa plateforme Apple TV+ qui pourrait être proposée dans une offre liée avec un autre service de SVOD : Paramount +.

Selon le Wall Street Journal, Apple et la Paramount seraient entrés en discussions pour proposer une offre groupée à leurs services de SVOD qui serait alors proposée à un prix inférieur à la somme des deux abonnements.

Actuellement, Apple TV+ est facturé 9,99€ par mois, contre 7,99€ pour Paramount+ séparément. La nouvelle offre groupée pourrait ainsi s'articuler autour des 14,99€ par mois pour l'accès aux deux services.

Rien n'indique que les négociations aboutiront à une quelconque offre, mais il serait bon de voir le marché se concentrer quelque peu : les offres se sont multipliées, de plus en plus souvent avec une redondance dans les contenus et les programmes originaux ne sont pas souvent légion ni même moteur des souscriptions. Il serait donc grand temps de voir les plateformes se rassembler autour d'une table pour proposer une offre groupée à même de satisfaire tous les acteurs, mais aussi tous les utilisateurs dont le budget n'est pas aussi extensible que la liste de services actuels et à venir.