Cela fait des mois qu'Apple évoque l'arrivée prochaine de l'intelligence artificielle au sein d'iOS et donc de son iPhone. Et lors de sa conférence WWDC, Apple a finalement annoncé que l'arrivée de l'iA sur smartphone était imminente, une affaire de quelques mois tout au plus...

Apple a ainsi présenté ses propres modèles d'intelligence artificielle qui devraient s'intégrer à un grand nombre de logiciels maison. Entre l'aide à la rédaction de texte, la recherche en ligne, et l'organisation tel un véritable assistant, l'IA d'Apple promet de révolutionner l'usage des smartphones...

Mais l'IA s'annonce également comme un point de rupture avec les usagers, car le divorce est annoncé : l'IA d'Apple ne sera disponible que sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, puis sur les autres iPhone à sortir dans le futur...

Une scission à venir chez les utilisateurs d'iPhone

Pour les autres ? Pas question d'y penser, tous les précédents iPhone deviennent partiellement "obsolètes". Car même les iPhone qui pourront passer d'iOS 17 à iOS 18 ne profiteront pas automatiquement des fonctionnalités d'iA générative.

Certes, les anciens iPhone profiteront toujours du suivi d'Apple avec les mises à jour logicielles et sécuritaires prévues... Néanmoins, la marque leur donne un petit coup de vieux d'un seul coup, et encourage ainsi au renouvellement de matériel...

Selon certains analystes, si l'IA n'est pas disponible sur iPhone 15 standard, ce serait surtout à cause de la quantité limitée de RAM présente sur l'appareil ( 6Go).

L'annonce d'Apple pourrait ainsi entrainer une accélération ponctuelle du cycle de renouvellement des appareils. Ainsi, l'iPhone 16 pourrait profiter de ventes particulièrement exceptionnelles.