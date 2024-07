Près de 12 ans après son lancement sur iPhone et des débuts chaotiques jusqu'aux rares excuses de Tim Cook à l'époque, Apple Plans (ou Plans) signe son arrivée officielle sur le Web. Une version web de l'application de cartographie en ligne d'Apple qui est actuellement disponible en bêta et en anglais (Apple Maps ou Maps).

La compatibilité concerne les navigateurs web Safari et Google Chrome sur Mac et iPad, ainsi que Google Chrome et Microsoft Edge sur PC. Elle est amenée à évoluer progressivement pour davantage de navigateurs, de plateformes et de langues.

La version web de Plans ne fait pas le plein de fonctionnalités. Apple détaille les itinéraires à pied et en voiture, les lieux d'intérêt et des informations pratiques (horaires d'ouverture, photos, évaluations et commentaires), l'accès aux fiches pour effectuer diverses actions, les guides de découverte de lieux.

Pas encore aussi bien que l'application native

Diverses fonctionnalités manquent encore à l'appel, parmi lesquelles des itinéraires via plus de modes de transport, les très prisées vues à 360° des environs. Selon Apple, le comblement progressif de telles lacunes est une affaire de quelques mois. Il permettra de se mettre à niveau avec l'application native sur iPhone.

En s'adressant aux développeurs, Apple indique qu'en ayant recours à son outil MapKit JS, ils pourront créer des liens vers Plans pour le Web dans le but de proposer par exemple aux utilisateurs des itinéraires et des informations sur des lieux. C'est sans doute l'un des gros enjeux d'Apple Plans sur le Web pour mieux concurrencer un acteur établi de longue date tel que Google Maps.

L'élargissement de l'accès à Apple Plans devrait lui donner un joli coup de projecteur, même si l'absence temporaire de certaines possibilités - certes en bêta - peut décevoir. La question se pose en outre de savoir si Apple osera finalement rendre disponible Apple Plans sur Android grâce à son application web.

Dans la perspective d'une monétisation ?

La version web d'Apple Plans est susceptible d'entrer dans le cadre de la stratégie d'Apple autour des services et au-delà de son propre écosystème. Il n'est pas interdit de penser que le groupe cherchera à en tirer une monétisation accrue en flirtant avec une forme de publicité.