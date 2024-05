La balise de géolocalisation d'Apple, l'AirTag est un véritable best-seller pour la marque. En trois ans, Apple en a écoulé des millions et le dispositif fait régulièrement parler de lui. En un sens, on peut dire que c'est bel et bien Apple qui a démocratisé ce type d'accessoire qui permet désormais aux utilisateurs de se rassurer en ayant la possibilité de suivre leurs valises, vélos, voitures ou autres possessions à la trace, via la balise de localisation miniature.

Rappelons le fonctionnement de ces balises qui ne misent pas sur le système GPS: elles exploitent la connexion Bluetooth à la place. À chaque fois qu'un AirTag passe à portée d'un iPhone ou iPad, il est automatiquement géolocalisé, permettant ainsi d'en suivre le déplacement.

Mais ce système pourrait être amélioré, et Apple travaille sur le sujet depuis trois ans déjà. Les AirTag 2 pourraient ainsi proposer une meilleure géolocalisation à l'aide d'une puce plus performante.

Selon Mark Gurman, les AirTag 2 seraient connus en interne chez Apple sous le nom de code B589 et leur sortie serait prévue dans le courant de l'année 2025.

Pour Apple il s'agirait de reprendre un peu d'avance sur la concurrence qui s'est organisée depuis le lancement de ses AirTag. On a ainsi vu nombre de constructeurs proposer leurs propres balises sur un système similaire.

La marque américaine pourrait ainsi jouer sur la portée de ses balises, la précision de la géolocalisation, mais aussi sur l'autonomie ou encore le format en rendant ses AirTag 2 bien plus fins prenant la forme de cartes bancaires.