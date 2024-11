Apple a étonné au moment de dévoiler ses AirTags, ces petites balises qui permettent de retrouver facilement son sac, son portefeuille ou ses clés perdus au bureau, dans le foyer ou ailleurs...

Mais les AirTags ont également rapidement vu leur usage détourné pour mettre en place du traçage de personnes et de l'espionnage. Une utilisation abusive qui est condamnée pas la loi et par Apple, et qui pousse la marque à envisager de nouveaux garde-fous avec la prochaine génération de balises.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait pris un soin particulier à développer des protections pour ses AirTags 2 afin qu'ils ne soient plus utilisés pour pister des personnes sans leur accord. Pour ce faire, la firme aurait intégré un système de haut-parleur plus puissant au sein des balises, qui se veut plus sécurisé et difficile à modifier.

Car dans la première génération d'AirTags il était facile de démonter les balises pour en retirer le haut-parleur, justement là pour émettre du son et éviter l'espionnage de personnes... Apple mettra donc l'accent sur le respect de la vie privée en limitant le détournement de ses balises à des fins illégales.

Mais en marge de cela, les AirTags 2 devraient également offrir une meilleure portée sans fil, et seraient plus précis aussi. On devrait ainsi plus facilement retrouver ses objets à une distance de 60m environ et ce grâce à l'intégration d'une puce UWB (Ultra Wideband) de nouvelle génération.

Les AirTags 2 devraient arriver sur le marché au milieu d'année prochaine.