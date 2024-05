Jusqu'à présent, si vous souhaitez mettre la main sur un Apple Vision Pro, il fallait passer par l'importation, ou aller directement l'acheter aux États-Unis.

Mais prochainement, le casque de réalité mixte d'Apple débarquera en France et d'autres pays. Apple avait fait le choix de réserver son dispositif au marché nord-américain afin de soigner son lancement. Finalement, on sait désormais que le casque ne fait pas l'unanimité et qu'il mérite encore d'être peaufiné et amadoué pour exploiter son plein potentiel.

Après avoir savamment fait monter la demande autour de son casque à 3500 dollars, Apple fait face à une réalité bien plus dure : il ne s'écoule qu'une poignée de casques chaque semaine, avec beaucoup d'annulations ou de retours de produit.

Si les utilisateurs reprochent un port complexe du fait du poids et source de migraines, les professionnels ne semblent pas plus emballés : malgré les partenariats liés avec certains services autour de la partie logicielle, le nombre d'applications natives stagne depuis le lancement.

Apple espère pouvoir relancer quelque peu les ventes en portant son Vision Pro sur de nouveaux marchés, notamment en Europe. Il se profile ainsi un lancement en France et en Allemagne, mais également en Australie, au Japon, en Corée du Sud.

La marque aurait ainsi lancé diverses formations pour des centaines d'employés de boutique qui se chargeront de proposer la formation et présentation du Vision Pro lors des achats. Rappelons que tout acheteur a droit à une présentation de 20 minutes avant de pouvoir repartir avec son casque. Apple déploie ainsi une formation de 4 jours pour ses employés amenés à présenter le casque, et qui devront également former leurs collègues.

Le déploiement du Vision Pro dans de nouveaux pays devrait intervenir juste après la WWDC qui se déroulera du 10 au 14 juin prochain.