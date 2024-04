Petit retour il y a quelques mois en arrière : à la veille du lancement de l'iPhone 15, Apple était dans la tourmente. Son iPhone 12 faisait l'objet d'une interdiction de vente en France pour non-respect des limites de DAS constaté par l'ANFR.

La marque indiquait qu'il s'agissait d'un problème logiciel qui pourrait être réglé au fil d'une mise à jour, l'interdiction aura duré quelques semaines. Apple prenait ainsi conscience de l'intérêt de pouvoir mettre à jour ses stocks d'appareils sans avoir à ouvrir les packagings et à manipuler les dispositifs.

C'est ainsi que la marque s'est penchée sur le développement d'une station baptisée Presto qui se dévoile aujourd'hui.

Le système lui permet ainsi non seulement de répondre à des cas d'urgence comme celui de l'iPhone 12, mais également d'offrir un service supplémentaire aux utilisateurs en étant capable de leur vendre un appareil garanti avec la dernière mise à jour d'iOS disponible, dès la sortie de boite.

C'est l'équipe Backstage Operations d'Apple qui a mis au point une sorte d'armoire dans laquelle il suffit de positionner les boites des appareils afin de forcer des mises à jour sans desceller les boites.

La mise à jour se fait d'elle-même et ne prend que 15 à 30 minutes. L'utilisateur a ainsi la garantie d'être à jour dès qu'il déballe son appareil et de gagner ainsi une vingtaine de minutes de configuration et mise à jour.

Le dispositif est déjà déployé dans les Apple Store outre-Atlantique et devrait arriver en France prochainement.