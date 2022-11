Apple prépare, depuis plusieurs années déjà, son propre casque de réalité virtuelle et comme toujours avec la marque, il faudra s'attendre à un dispositif proposé à un tarif particulièrement élevé.

De plus en plus de fuites confirment les choses : le casque d'Apple devrait être proposé à un tarif oscillant entre 2000 et 3000 dollars.

La production du casque devrait être lancée dès le mois de mars 2023, Apple aurait prévu une production d'environ 800 000 de casques, avec la possibilité de réviser ce chiffre à la hausse si le succès venait à être au rendez-vous.

Un casque bien équipé pour un marché de niche

À ce tarif, le casque s'équipera de technologies particulièrement impressionnantes. On parle ainsi de l'intégration d'une puce Apple Silicon M2 associée à 16 Go de RAM et au moins 10 modules caméra à très haute définition tout autour du casque pour lui permettre de proposer une grande précision dans la retranscription des mouvements de tête du porteur.

Le casque serait produit par Pegatron et c'est la quantité limitée du premier lot qui aurait également une grande influence sur le prix final de l'appareil.

Il s'agit là d'un véritable pari pour Apple qui misera directement sur le haut de gamme pour son tout premier dispositif de réalité virtuelle... Néanmoins il se murmure que la marque dispose également de deux autres casques ou lunettes de réalité mixte dans les cartons avec une orientation plus abordable. On pourrait donc voir la marque sortir non pas un, mais trois produits de réalité virtuelle prochainement.