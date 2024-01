Comme d'autres grands groupes high-tech, Apple envisagerait de concevoir son propre véhicule électrique et autonome intégrant des technologies de communication avancées et faisant la part belle à son écosystème iOS.

Le Project Titan est en développement depuis plusieurs années et semble avoir rencontré un certain nombre de difficultés ayant conduit à plusieurs remaniements au fil des ans pour orienter les travaux dans différentes directions, comme la conduite autonome.

La question s'est même posée de son abandon pour se recentrer sur un système de navigation automobile avancé. Comme à son habitude, Apple ne dit rien de ses projets en cours et il est donc difficile de connaître l'état d'avancement et les priorités données à une future Apple Car, en dehors peut-être des remaniements des équipes et des experts entrant ou sortant du projet via les offres d'emploi diffusées et les profils LinkedIn.

Des ambitions revues à la baisse

L'agence Bloomberg affirme toutefois que le Project Titan est toujours en cours de développement et il aurait même une date de lancement prévue pour 2028. Apple travaillerait depuis une décennie sur la conduite autonome mais aurait finalement abandonné l'idée de se passer du volant et des pédales.

Son premier véhicule disposera d'une conduite autonome partielle similaire à ce que proposent d'autres constructeurs actuellement, avec l'obligation d'une supervision par un conducteur humain.

Selon Bloomberg, la conduite autonome de l'Apple Car sera de type Level 2+ (supervision humaine obligatoire) et non de type Level 4 (conduite sans supervision humaine, sauf situation particulièrement complexe) comme espéré initialement.

Le niveau d'autonomie de conduite pourra toutefois évoluer par la suite avec des mises à jour logicielles de la plate-forme, comme Tesla peut le proposer sur ses véhicules électriques.

Comment se démarquer ?

Tim Cook, patron d'Apple, aurait soumis à une certaine pression de la part du conseil d'administration pour décider entre maintenir le projet de développement d'un véhicule électrique / autonome ou l'abandonner complètement pour consacrer les ressources à d'autres initiatives.

En revoyant les prétentions du projet à la baisse, Apple peut donner un nouvel élan au Project Titan et espérer arriver à un produit commercialisable après plus de dix ans de travaux et de dépenses de R&D.

Encore faudra-t-il arriver à se démarquer de la concurrence. C'était facile il y a quelques années, cela devient beaucoup plus compliqué désormais alors que la différenciation se fait sur de petits détails et de nouvelles technologies embarquées.