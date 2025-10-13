Alors que tous les regards sont tournés vers les géants de l'IA générative, Apple avance ses pions en silence. Selon une information de CNBC, la firme de Cupertino est en train de finaliser l'acquisition de Prompt AI, une jeune pousse d'à peine onze personnes mais dont la technologie de pointe avait également attiré l'œil d'Elon Musk.

Loin d'un rachat à plusieurs milliards, c'est une opération chirurgicale typique d'Apple, visant à s'approprier une expertise clé pour ses futurs produits.

Qu'est-ce que Prompt AI et sa technologie Seemour ?

Fondée en 2023, Prompt AI s'est spécialisée dans un domaine très pointu : l'analyse intelligente des flux vidéo. Son produit phare, l'application Seemour, se connectait aux caméras de sécurité domestiques pour en interpréter le contenu en temps réel grâce à une IA. Le système était capable d'identifier les personnes, les animaux ou les objets, de décrire les scènes et même de répondre à des questions en langage naturel comme "Est-ce que le livreur a déposé un colis ?".





Malgré une technologie impressionnante, le modèle économique de la startup n'a pas trouvé son public, la poussant à chercher un repreneur.

Pourquoi Apple rachète-t-il cette start-up ?

Loin d'un rachat classique, l'opération est ce qu'on appelle un "acquihire" : Apple ne rachète pas une entreprise pour ses revenus, mais pour s'approprier son équipe d'experts et sa technologie. L'objectif est clair : intégrer le savoir-faire de Prompt AI en matière de vision par ordinateur directement au sein de ses propres équipes, très probablement celles dédiées à la maison connectée (HomeKit) et à Apple Intelligence.





Cette acquisition relance d'ailleurs les rumeurs insistantes sur l'arrivée de nouveaux produits domotiques siglés Apple, comme une caméra de surveillance ou un HomePod avec écran, potentiellement dès 2026.

Que révèle cette acquisition sur la stratégie d'Apple en matière d'IA ?

Cette acquisition chirurgicale est une illustration parfaite de la stratégie d'Apple : plutôt que de sortir le carnet de chèques pour un géant comme Perplexity, la firme préfère intégrer de petites équipes de pointe pour renforcer discrètement ses propres technologies, au premier rang desquelles figure Apple Intelligence. En coiffant au poteau les sociétés d'Elon Musk, xAI et Neuralink, qui étaient aussi sur les rangs, Apple envoie un signal fort sur l'importance stratégique de la vision par ordinateur.





Fidèle à sa philosophie, la première décision suite au rachat sera de fermer l'application Seemour et de supprimer toutes les données des utilisateurs, garantissant ainsi le respect de la vie privée. Une manière de transformer une technologie externe en une fonctionnalité native, intégrée et sécurisée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "acquihire" ?

Un "acquihire" (contraction de "acquisition" et "hire", embaucher en anglais) est une opération par laquelle une grande entreprise en rachète une plus petite, principalement pour recruter son équipe d'ingénieurs et s'approprier sa technologie, plutôt que pour son produit ou sa part de marché.

Que va devenir l'application Seemour ?

L'application Seemour va être arrêtée. Dans le cadre du rachat par Apple, les utilisateurs seront informés de la fin du service et toutes leurs données personnelles stockées sur les serveurs de Prompt AI seront définitivement supprimées.

Comment la technologie de Prompt AI pourrait-elle être utilisée par Apple ?

L'expertise de Prompt AI en analyse vidéo pourrait considérablement améliorer les fonctionnalités de l'écosystème HomeKit. On peut imaginer des caméras de sécurité capables de fournir des alertes beaucoup plus intelligentes et contextuelles, des interactions plus poussées avec Siri pour interroger ce qu'il se passe à la maison, ou encore de nouvelles fonctions de reconnaissance d'objets et de personnes pour le Vision Pro.