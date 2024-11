La marque Apple a longtemps refusé de considérer le problème d'appareil photo identifié sur l'iPhone 14 Plus comme un défaut de fabrication. Et pourtant, Apple opère un changement de cap et annonce prendre en charge certains appareils.

La firme indique ainsi sur son site avoir "constaté sur un nombre très limité d'iPhone 14 Plus fabriqué entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024, un problème d'aperçu avec la caméra arrière". Pour les usagers, cela se traduit assez simplement : lorsqu'ils lancent l'application photo, rien ne s'affiche à l'écran.

Beaucoup pensaient à un problème logiciel capable d'être corrigé via une simple mise à jour. Mais il semble que le problème soit finalement matériel et qu'il contraigne ainsi Apple à effectuer des réparations.

Des réparations qui seront donc gratuites puisque Apple a lancé un programme spécifique. Pour en profiter, il faut se rendre sur le site du support d'apple et de renseigner le numéro de série de votre appareil pour savoir si vous êtes concernés par la procédure de rappel.

Il faudra ensuite déposer votre appareil dans un Apple Store ou l'envoyer au SAV. Lors de la procédure, Apple conseille les utilisateurs de sauvegarder leurs données dans l'iCloud.

Attention toutefois, Apple précise que si votre appareil a subi des dommages qui compromettent la réparation comme une fissure sur le dos en verre, les appareils devront être réparés au préalable, et la marque ajoute que dans certains cas, des frais de réparation supplémentaires pourront être appliqués. Enfin, ceux qui auraient déjà fait remplacer leur caméra arrière peuvent présenter leur facture à Apple pour se faire rembourser.

Dans tous les cas, la procédure sera en place jusqu'en avril 2027.