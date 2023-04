On sait qu'Apple a rencontré énormément de difficultés à développer son casque de réalité mixte. Cela fait plusieurs années que la marque à la pomme croquée tente de matérialiser certaines idées pour faire de l'Apple Reality Pro un casque ultra haut de gamme aux performances inégalées.

Le challenge est double pour Apple : réussir à amener les utilisateurs vers sa nouvelle plateforme tout en leur faisant avaler un prix d'entrée plutôt conséquent puisque l'on parle d'un casque facturé autour des 3000 dollars.

Le casque d'Apple ne sera pas sans fil

Un des aspects du casque fait actuellement beaucoup parler : son autonomie. Il se murmure ainsi qu'Apple aurait fait le choix d'intégrer deux ports différents à son casque VR.

D'une part, on retrouverait le port USB-C que la marque adopte dans la douleur sous la contrainte de l'uniformisation des câbles de recharge imposée par l'Union européenne, et que l'on retrouvera sur le prochain iPhone et tous les appareils électroniques de la marque et ses concurrents prochainement. Mais Apple aurait également glissé un second connecteur sur son appareil : un connecteur magnétique de type MagSafe qui permettrait de brancher des batteries externes.

C'est un sujet qui avait été peu évoqué jusqu'ici : l'aspect sans fil et l'autonomie du casque de réalité mixte d'Apple.

Deux options pourraient ainsi être proposées aux utilisateurs : une connexion filaire via USB-C qui permettrait non seulement d'alimenter le casque, mais également de le connecter à un MacBook. Mais également un fonctionnement sans câble, ou presque, via une batterie externe que l'on pourrait stocker dans une poche. Cela permettrait à Apple de proposer un casque relativement léger, et particulièrement adapté donc à son utilisation principale : le sport en réalité mixte.

On peut imaginer que plusieurs batteries plus ou moins imposantes seront proposées en fonction des habitudes des utilisateurs. Néanmoins, selon Mark Gurman évoque une autonomie qui serait estimée à seulement 2 heures du fait d'une puce Apple M2 et d'écrans 4K particulièrement énergivores. Une durée qui semble un peu faible, mais qui devrait en réalité se montrer suffisante pour les sessions sur ce type d'appareil. Par ailleurs il sera possible de multiplier les batteries pour enchainer les sessions, l'occasion pour Apple de vendre toujours plus d'accessoires...