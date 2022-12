D'abord lancé aux États-Unis cette année pour des iPhone, puis pour des ordinateurs Mac, le programme Self Service Repair d'Apple débarque en Europe. La France est parmi les pays concernés, ainsi que l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède.

Pour le moment, cette réparation en libre-service ou par soi-même d'Apple cible les modèles iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE (3e génération), les ordinateurs portables MacBook Air et Pro avec puce Apple Silicon (Apple M1). Plus de 200 pièces détachées et outils sont disponibles, de même que des manuels de réparation.

À disposition, ce sont les mêmes éléments que ceux utilisés dans les Apple Store et les Centres de Services Agréés Apple. Bien évidemment, il est fortement recommandé le cas échéant d'être à l'aise et suffisamment expérimenté dans la réparation d'appareils électroniques.

Des pièces détachées au même prix

Le groupe de Cupertino souligne que les pièces détachées sont vendues au même prix que dans les boutiques agréées, sachant toutefois qu'un crédit d'achat pourra être obtenu en renvoyant des pièces remplacées à Apple pour un reconditionnement ou recyclage.

À titre d'exemple, avec l'iPhone 13 Pro Max, c'est 75 € pour une batterie et kit de vis, et 48,74 € après crédit pour le retour de la batterie remplacée.

Apple propose en outre des kits d'outils à la location pendant une semaine pour 59,95 €. Ils sont expédiés gratuitement. " Les clients qui ne souhaitent pas acheter des outils pour une seule réparation pourront tout de même bénéficier de ces outils professionnels. "

C'est bon pour la réparabilité

Le groupe de Cupertino vante sa démarche visant à rendre les réparations plus accessibles et à accroître la réparabilité de ses produits. Son programme Self Service Repair est censé s'inscrire dans cette démarche. Un chemin qui aura été long.

Apple ne donne pas de chiffres concernant le lancement de sa réparation en libre-service aux États-Unis. Difficile d'avoir une idée de son importance et savoir s'ils sont nombreux à avoir le courage de tenter l'expérience…

Le groupe indique par contre que son réseau mondial compte plus de 5 000 centres de services agréés et plus de 100 000 techniciens. En Europe, 80 % des clients Apple se trouveraient à moins de 30 minutes d'un Centre de Services Agréé Apple. Une statistique pour faire réfléchir avant de se lancer dans la réparation par soi-même ?

N.B. : Source images : Apple.