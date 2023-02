Même le puissant groupe de Cupertino peut connaître quelques déconvenues. Pour les résultats du premier trimestre de son exercice 2023 décalé, Apple publie un chiffre d'affaires de 117,2 milliards de dollars, en baisse de 5,5 % sur un an. À 30 milliards de dollars, le bénéfice net est en recul de 13 %.

Ces résultats sur trois mois jusqu'au 31 décembre 2022 couvrent la période charnière des fêtes de fin d'année. Ils sont inférieurs aux attentes des marchés et marqués par une baisse de plus de 8 % du chiffre d'affaires de l'iPhone (65,8 milliards de dollars) qui représente plus de 56 % des revenus d'Apple.

En novembre, Apple avait indiqué qu'à cause de restrictions liées au Covid-19, sa principale usine d'assemblage des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max à Zhengzhou en Chine fonctionnait à une capacité réduite. Apple s'attendait ainsi à des livraisons d'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max plus faibles que prévu.

Apple n'est pas immunisé contre la crise

Patron d'Apple, Tim Cook souligne que les difficultés d'approvisionnement ont perduré pendant une majeure partie du mois de décembre, avec un impact plus important qu'anticipé. Le niveau de production est désormais revenu à la normale.

Il met par ailleurs en avant des effets de changes avec un dollar élevé et un environnement macroéconomique difficile contre lequel Apple " n'est pas immunisé ", au même titre que les autres. Il cite en particulier l'inflation, la guerre en Ukraine, des impacts durables de la pandémie.

Plus de 2 milliards d'appareils actifs

La baisse des revenus concerne également les ordinateurs Mac (-28 %), les wearables, équipements du foyer et accessoires (-8 %), mais pas l'iPad (+30 %) et les services (+6 %) qui sont tous moins rémunérateurs pour Apple.

Contribuant à hauteur de 18 % des revenus du groupe (deuxième activité après l'iPhone), les services atteignent néanmoins un chiffre d'affaires record à 20,8 milliards de dollars.

Un autre motif de satisfaction pour Apple est son parc d'appareils actifs qui dépasse désormais les 2 milliards. Il était de 1,8 milliard il y a un an et a doublé en sept ans. Ce chiffre est important pour Apple et les investisseurs, avec des possibilités accrues de monétisation en lien avec les services.