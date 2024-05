Le premier trimestre 2024 (ou deuxième trimestre de son exercice 2024 décalé) ne restera pas dans les annales pour Apple. Le groupe de Cupertino réalise un chiffre d'affaires de 90,8 milliards de dollars, en baisse de 4 % par rapport à la même période l'année dernière. Le bénéfice net atteint 23,6 milliards de dollars et diminue de 2 %.

Les ventes d'iPhone sont en recul de 10,5 % à 46 milliards de dollars, sans doute en relation avec une demande moins forte en Chine. En attente de renouvellement, l'iPad connaît une baisse de 17 % de ses ventes, à 5,6 milliards de dollars.

Pour les wearables, équipements du foyer et accessoires, c'est une baisse de 10 % et 7,9 milliards de dollars. Le Mac fait cependant exception du côté du matériel. Ses ventes progressent de 4 % sur un an à 7,5 milliards de dollars.

Les services ne déçoivent pas

Comme souvent désormais, les revenus tirés des services sont mis en avant par Apple. Ils sont en hausse de 14 % à 23,9 milliards de dollars. Patron du groupe, Tim Cook souligne un chiffre d'affaires record dans les services. Il reste par contre plus discret concernant les ventes de l'Apple Vision Pro à 3 500 dollars.

" Au cours du trimestre, nous avons été ravis de lancer l'Apple Vision Pro et de montrer au monde le potentiel que l'informatique spatiale libère. " Selon Tim Cook, plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 100 ont déjà acheté des exemplaires du Vision Pro et explorent ses possibilités.

Faut-il comprendre en creux que l'Apple Vision Pro cible véritablement les entreprises ? Malgré la mention Pro et son prix élevé, Apple avait jusqu'à présent plutôt laissé entendre que le Vision Pro était un produit grand public. Même si c'est un marché de niche pour débuter.

L'IA générative arrive pour Apple

Alors que les résultats du groupe auraient dû pénaliser le cours de l'action Apple à la Bourse de New York, ce n'est pas le cas. La raison est un imposant programme de rachat d'actions de 110 milliards de dollars.

" Compte tenu de notre confiance dans l'avenir d'Apple et de la valeur de nos actions, notre conseil d'administration a autorisé 110 milliards de dollars supplémentaires pour le rachat d'actions. Nous augmentons également notre dividende trimestriel pour la douzième année consécutive ", déclare le directeur financier d'Apple.

Interrogé par les analyses sur l'intelligence artificielle générative, Tim Cook y voit " une opportunité très importante " pour les produits d'Apple. " Nous pensons que nous avons des avantages qui nous distinguent dans ce domaine. Nous en reparlerons au cours des semaines à venir. "