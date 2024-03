Apple a finalement annoncé rétablir prochainement le compte développeur d'Epic Games. Un revirement de situation étonnant qui met en lumière une situation quelque peu chaotique à l'heure de la mise en conformité de la marque avec le DMA (Digital Market Act)

Depuis jeudi dernier est entré en vigueur le DMA en Europe, une loi qui impose aux géants de la tech d'ouvrir leurs écosystèmes et d'opérer des modifications pour offrir une concurrence plus saine tout en limitant les abus de position dominante et monopolistique.

Fortnite de retour sur iPhone

Chez Apple, cela se traduit par la création d'un AppStore européen capable d'accueillir des applications tierces venant d'autres plateformes. Mais Apple a déjà trouvé la parade et impose un processus de validation et de sécurité, avec une taxe à la clé et un choix pour les développeurs de rester sur l'AppStore traditionnel et ses conditions, ou de basculer définitivement vers les plateformes tierces et la taxe beaucoup moins intéressante...

La marque réattribue ainsi des comptes développeurs et Epic Games avait réussi à récupérer son compte, avant qu'Apple ne le supprime à nouveau, la marque étant vexée des attaques et critiques du PDG d'Epic, Tim Sweeney.

Mais finalement, Apple a changé son fusil d'épaule et revient sur sa décision : Epic Games peut à nouveau profiter d'un compte développeur pour relancer Fortnite sur iOS et proposer sa propre boutique d'applications sur iPhone.

Si Apple se présente en bon prince dans l'affaire, la réalité est bien différente : c'est l'Union européenne qui est intervenue pour rappeler à Apple ses engagements concernant le DMA et l'obligation pour la marque de respecter le cadre légal. La Commission européenne a lancé une enquête le 7 mars dernier pour déterminer si la mesure prise par Apple empiétait sur la loi sur les services numériques (DSA). Thierry Breton, commissaire européen au Marché Intérieur évoquait même que la question allait être examinée "en priorité".

La pression mise par Epic Games et l'Europe auront suffi pour qu'Apple ne revienne sur sa décision et Epic Games ne devrait plus être menacé par Apple à l'avenir.

Epic Games est donc gagnant sur tous les tableaux : non seulement l'éditeur va pouvoir proposer à nouveau ses logiciels sur iOS, mais la marque a de nouveau mis en lumière les pratiques honteuses d'Apple tout en attirant suffisamment l'attention des autorités pour que les réactions soient à la fois rapides et efficaces.