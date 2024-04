À en croire une énième indiscrétion de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple envisage de se lancer dans le domaine de la robotique personnelle. Des ingénieurs du groupe de Cupertino plancheraient sur deux projets principaux.

Il s'agirait d'une part d'un robot mobile capable de suivre les utilisateurs chez eux, et d'autre part d'un appareil domestique à poser sur un bureau ou une table et s'appuyant sur la robotique pour déplacer un écran. De tels projets seraient toutefois encore embryonnaires et sans certitude de déboucher sur la commercialisation de produits.

Le travail de prospection et de recherche est mené au sein de la division d'ingénierie matérielle d'Apple, ainsi que de son groupe d'IA et de machine learning. Bien évidemment, et d'autant plus à un tel stade précoce de développement, Apple ne va pas piper mot à ce sujet.

Faute de projet Titan pour se diversifier

Les indices glanés par Bloomberg font notamment penser au petit robot domestique Astro avec Alexa dévoilé par Amazon en 2021. Il demeure pour le moment un produit de niche aux États-Unis qui est commercialisé sur invitation au prix de 1 600 dollars et a dévié de son objectif initial.

La robotique personnelle est également explorée par un acteur comme Samsung avec le robot domestique sphérique Ballie et des possibilités en matière de domotique.

L'ambition supposée d'Apple pour un robot domestique paraît bien moins spectaculaire que son projet avorté de voiture électrique et autonome, mais il est peut-être plus réaliste que celui de s'aventurer dans un secteur aussi complexe que celui de l'automobile.

Apple a par ailleurs d'autres initiatives déjà en cours, telle l'informatique spatiale avec son Vision Pro.