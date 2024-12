Apple s'intéresse à la domotique d'après Bloomberg. La marque américaine envisagerait ainsi d'investir ce secteur à forte croissance avec un premier produit qui séduit de plus en plus d'utilisateurs : la sonnette connectée.

Selon le site américain, Apple plancherait ainsi sur une sonnette sans fil équipée d'une caméra et d'un module FaceID pour proposer de la reconnaissance faciale avancée et se démarquer ainsi de la concurrence.

Apple reprendrait ainsi le module d'identification installé dans ses iPhones et iPads, et il serait possible de le combiner avec une serrure connectée pour automatiquement déverrouiller l'accès au domicile, simplement en se présentant face à la sonnette et en scannant son visage, avec le niveau de sécurité que l'on connait déjà sur les smartphones du groupe.

La sonnette s'intégrerait dans les systèmes HomeKit pour se rendre compatible avec un grand nombre de serrures et verrous connectés. Selon Mark Gurman, Apple pourrait également se rapprocher d'un fabricant de serrures afin d'offrir un kit complet prêt à l'emploi.

Le dispositif ne devrait pas sortir avant la fin d'année prochaine dans le meilleur des cas. Apple vise à investir le secteur de la maison avec un écran connecté en début d'année prochaine, puis des caméras de surveillance.