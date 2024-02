Pour tous les modèles d'iPhone et à partir d'iOS 17.2, Apple introduit une nouvelle application Apple Sports. Gratuite, elle propose un accès à des résultats sportifs en temps réel, ainsi que des statistiques, un suivi des équipes et le calendrier de rencontres.

Apple Sports concerne pour le moment la Major League Soccer (MLS), le basket NBA et NCAA, le hockey NHL, le championnat du Mexique de football, mais aussi du football européen : Bundesliga (Allemagne), LaLiga (Espagne), Ligue 1 (France), Premier League (Angleterre) et Serie A (Italie).

Ultérieurement, d'autres championnats et ligues sportives seront disponibles sur Apple Sports : Major League Baseball (MLB), NFL et NCAAF (football américain), NWSL (Championnat des États-Unis de football féminin), basket féminin WNBA.

Apple Sports se cantonne à trois pays

Si le football hexagonal de la Ligue 1 est d'ores et déjà présent, l'application Apple Sport est toutefois actuellement réservée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. L'anglais, le français et l'espagnol sont les langues prises en charge.

Pour Apple Sports, Apple vante une application simple d'utilisation et une interface personnalisable. Une partie désactivable concerne en outre les paris sportifs. L'application permet d'accéder à Apple TV pour regarder des matchs en direct.

Apple Sports ressemble à de nombreuses applications sportives tierces déjà proposées. Elle montre néanmoins une nouvelle fois tout l'intérêt que porte Apple dans ce domaine. Avec la puissance financière du groupe de Cupertino, d'autres annonces pourraient ne pas tarder.