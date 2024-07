Le marché de la SVOD reste encore principalement dominé par Netflix à travers le monde. Les principaux concurrents comme Disney +, Prime Video ou Apple TV+ ont ainsi énormément de mal à s'imposer.

Apple a d'ailleurs partagé des chiffres assez inquiétants avec une perte de vitesse qui impose à la marque de réduire la voilure sur les investissements.

La plateforme va ainsi changer de stratégie, mais surtout réduire ses dépenses qui ne se montrent pas toujours rentables. Apple avait fait le choix d'une plateforme différente avec un catalogue misant sur les productions de qualité plutôt que la quantité...

Désormais, les productions devront revoir leurs budgets à la baisse, et cela devrait avoir un impact visible sur la qualité globale des programmes proposés...

Car c'est justement ce qui se passe sur Netflix avec une multiplication des contenus donc la qualité va décroissante depuis quelques années. Quantité qui compense toutefois la qualité, car même si les utilisateurs critiquent souvent la plateforme, Netflix enregistre une hausse des abonnements...

Selon Bloomberg, aux USA, Apple TV+ génère mois de visionnages dans le mois entier que ce qu'enregistre Netflix en une seule journée... De quoi donner à réfléchir à la firme de Cupertino qui a déjà évoqué des coupes : de nombreuses séries se sont ainsi vues amputées d'une 3e saison. En cas d'audience jugée décevante, Apple n'hésitera plus à suspendre les programmes pour lancer d'autres projets... Et plus globalement, il faudra continuer à produire des contenus avec moins de budgets, une équation complexe à mettre en oeuvre à l'heure où le prix des productions explose.