Si Apple TV+ n'est pas étranger à l'environnement Android, et notamment via l'application Apple TV sur Chromecast avec Google TV, il lui manque toutefois une application Android sur smartphone. Une curiosité, sachant qu'Apple n'a pas fait la même impasse pour une application Apple Music.

Repérée par Bloomberg, une offre d'emploi d'Apple laisse penser que le groupe travaille activement sur une application Apple TV+ pour smartphone Android. Elle concerne un ingénieur logiciel Android et pour aider à créer une application " utilisée par des millions de personnes pour regarder et découvrir la télévision et le sport. "

Rappelons qu'en début d'année, les applications Apple TV, Apple Music et Apple Devices pour Windows ont été rendues disponibles en version finale dans le Microsoft Store.

L'annonce d'InSight à la WWDC

Apple TV+ pour Android n'a pas fait l'objet d'une annonce à l'occasion de la conférence WWDC 2024 d'Apple. Une confirmation officielle - et plus précise - est encore en attente.

Pour Apple TV+ et au-delà des nouveaux contenus à venir, Apple a surtout évoqué une fonctionnalité InSight.

Avec tvOS 18 (Apple TV 4K), ainsi que sur l'iPhone servant de télécommande, InSight permettra d'afficher en temps réel et au moment idoine, des informations sur des acteurs, des personnages et de la musique des films et séries Apple TV+.