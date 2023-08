Lors du troisième trimestre de son exercice fiscal 2023 décalé (clos le 1ᵉʳ juillet 2023), les ventes d'iPhone pour Apple ont atteint 39,7 milliards de dollars. C'est un rare recul des ventes de 2,4 % sur un an pour le produit star du groupe qui a été plus prononcé que prévu.

La baisse sur un an est plus marquée pour les Mac (-7,3 %) à 6,8 milliards de dollars et encore davantage pour l'iPad (-19,8 %) à 5,8 milliards de dollars. La situation est différente pour les wearables, équipements du foyer et accessoires, avec une légère hausse de 2,5 % et 8,3 milliards de dollars.

Une satisfaction pour le groupe de Cupertino vient des services, dont le chiffre d'affaires trimestriel augmente de 8,2 % sur un an à 21,2 milliards de dollars. Le nombre d'abonnements payants dépasse le milliard. Les services sont aussi un outil de fidélisation pour les produits et l'écosystème proposé par Apple.

Tim Cook très satisfait des services

Au global, Apple a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 81,8 milliards de dollars, en baisse de 1,4 % sur un an, et a dégagé un bénéfice net de 19,9 milliards de dollars qui est en progression de 2,3 % sur un an. Le pari des services paie pour Apple.

Patron du groupe, Tim Cook insiste particulièrement sur les résultats obtenus avec les services et souligne un record historique. Un qualificatif d'historique que le dirigeant arrive quasiment toujours à placer quand il s'agit d'évoquer la question des finances…

Lors du troisième trimestre de son exercice 2023, le groupe de Cupertino a été en mesure de générer un flux de trésorerie de 26 milliards de dollars. Les actionnaires peuvent avoir le sourire et Apple voir loin pour l'investissement dans sa croissance. Aussi dans l'intelligence artificielle générative ?