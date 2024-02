L'Apple Vision Pro fait déjà beaucoup parler depuis son lancement. Outre son prix prohibitif, on voit déjà ses utilisateurs se donner en spectacle et faire tout et surtout n'importe quoi avec l'appareil sur la tête. Mais pendant que certains conduisent leur Tesla Cybertruck avec le casque devant les yeux, d'autres se penchent sur la partie logiciel de l'appareil...

C'est ainsi qu'un chercheur en sécurité a récemment indiqué avoir réussi à pirater le casque d'Apple. Il s'agit d'un étudiant en doctorat de sécurité microarchitecturale au MIT. Joseph Ravichandran indique ainsi avoir trouvé une faille dans le noyau de visionOS qui permettrait éventuellement d'envisager un jailbreak.

La découverte pourrait d'ailleurs lui valoir une belle somme d'argent dans le cadre du programme bug Bounty d'Apple...

Apple avait déjà découvert une faille la veille du lancement de son casque, et procédé au déploiement d'une mise à jour 1.02 de VisionOS pour corriger cette dernière située dans le moteur de rendu Safari.

Par ailleurs, la firme a également mis à jour sa page affairant aux modifications de VisionOS, précisant qu'elles ne sont bien entendu pas autorisées et précise que le jailbreak de son appareil est également interdit, tout comme sur iPhone. Dans de longs textes, Apple explique que VisionOS a été pensé pour être fiable et sécurisé et que les systèmes de protection sont au profit de l'utilisateur et de ses données personnelles... La firme indique que le Jailbreak peut entrainer de nombreux problèmes avec notamment des instabilités, la réduction de vie de la batterie, etc.

Apple précise que le jailbreak est une porte d'entrée pour les cybercriminels qui souhaiteraient voler les données personnelles des utilisateurs et que la procédure ne peut que multiplier les pannes et pertes de données sur l'appareil. Enfin, tout appareil jailbreaké perd automatiquement sa garantie constructeur.