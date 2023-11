La firme de Cupertino a annoncé avoir pris une décision pour le moins étonnante : il ne sera pas question de vendre son casque de réalité mixte Vision Pro en ligne. Le casque de réalité virtuelle facturé au prix fort ne sera pas non plus proposé chez les distributeurs partenaires de la marque ou aucun site en ligne tiers, puisque Tim Cook a précisé qu'il faudra se déplacer dans un Apple Store pour l'acheter.

Avec cette stratégie, Apple rend son casque encore plus exclusif et compte bien proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs. On sait déjà que le casque ne sera pas produit en grande quantité, et à 3499$ il ne devrait de toute évidence pas s'adresser à la majorité des utilisateurs.

Une expérience d'achat particulière

Pour accéder au casque, il faudra suivre un véritable parcours du combattant et réussir à décrocher un rendez-vous en boutique avec quelques heures devant soi pour assister à une présentation et démonstration de l'appareil sur place. Apple compte ainsi justifier un peu plus le prix de son appareil en offrant un accompagnement assez VIP aux acheteurs.

Il faut dire que le marché des casques de réalité virtuelle est encore frileux, et qu'il faut donc tenter de rassurer les acheteurs, surtout lorsque l'on souhaite vendre un casque à 3500$. Il est donc plus facile d'orienter les premières impressions et de convaincre en physique que de laisser les acheteurs découvrir le produit par eux même dans leur salon.

On imagine que les démonstrateurs seront formés à mettre en avant l'aspect "révolutionnaire" du casque et tous ses petits détails. Dans l'esprit, on devrait se retrouver avec le système de vente imposé par Apple lors du lancement de son Apple Watch en 2015.

En attendant, une version plus abordable du casque serait toujours en développement, ce pourrait d'ailleurs être la seule version de l'appareil qui franchira l'atlantique puisque le Vision Pro sera vendu en exclusivité aux USA pendant au moins un an...