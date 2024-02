Le casque de réalité mixte Vision Pro d'Apple n'a pas fini de faire parler de lui. Récemment, ce sont les premiers testeurs de l'appareil qui partageaient des avis assez critiques du dispositif, loin de convaincre...

Mais plus l'échéance du lancement approche, plus les détails concernant le casque se multiplient. Et l'on découvre ainsi que, contrairement à ce que l'on pouvait attendre, le Vision Pro n'est pas équipé d'une connectique USB-C.

L'appareil se connecte ainsi à une batterie externe, via une version modifiée et plus large du câble lightning. On peut ainsi constater que la fiche est réversible et qu'elle comporte non pas 8 pistes comme le lightning traditionnel, mais 12 broches.

Rappelons que pour fonctionner, le casque doit impérativement être branché à une batterie Apple. La marque a sans aucun doute développé ce nouveau connecteur pour verrouiller un peu plus son écosystème et contraindre les acheteurs à opter pour ses propres produits... et ce malgré les 3500$ déboursés pour l'appareil.

Heureusement, on pourra brancher une autre batterie via un port USB-C sur la batterie d'Apple, mais pas directement au casque. C'est d'ailleurs cela qui sauvera le casque d'Apple pour le marché européen, en guise d'ultime pied de nez.