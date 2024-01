On le sait, Apple travaille de longue date son étiquette de marque exclusive et réservée aux clients fortunés, mais avec le Vision Pro, son premier casque de réalité virtuelle, la marque est montée d'un ou deux crans.

Non seulement son casque de réalité mixte est facturé 3499$ là où les autres casques du marché ont déjà peine à convaincre à des prix évoluant autour des 400€, mais le tarif des réparations du dispositif ont également de quoi refroidir.

Des réparations au niveau du prix exorbitant du casque

Clairement, l'Apple Vision Pro s'adresse à un marché de niche d'utilisateurs très fortunés. La page de support technique du casque encourage ainsi sérieusement à prendre soin de l'appareil, sous peine de devoir casser sa tirelire une deuxième fois.

Apple évoque ainsi deux types de réparations différentes. Pour la moins chère, il faudra compter 800 dollars et cela correspond au remplacement d'un des verres du casque.

L'autre forfait de réparation est plus vague, mais aussi beaucoup plus cher : 2400 dollars pour "autres réparations", ce qui correspond quasiment à racheter un Apple Vision Pro plein pot... Pas certain donc que ce type de réparation en vaille la chandelle. Cela pourrait également indiquer que le casque est globalement complexe à réparer.

Bien entendu, les prix s'effondrent à partir du moment où l'utilisateur est abonné au service Apple Care + à 25$ par mois, l'idée est donc aussi d'encourager à la souscription du service de garantie étendu.

Rappelons que malgré son prix, l'Apple Vision Pro a vu ses précommandes exploser avec une rupture de stock sur les 180 000 pièces proposées, en seulement 30 minutes. Le casque pourrait ne pas arriver en France avant le mois de juin, et une seconde version plus accessible est déjà en préparation. Reste à savoir à quel point il sera "accessible", avec un Pro à 3500$, disons qu'il y a énormément de marge...