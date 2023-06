Selon une rumeur, il se pourrait que le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple facturé plus de 3500 dollars ne soit pas livré avec le bandeau élastique qui permet de le maintenir sur la tête.

Le casque à 3500 dollars, la sangle en option

Attendu pour le début d'année 2024, l'Apple Vision Pro pourrait finalement être livré uniquement avec une attache située à l'arrière des oreilles et à l'arrière du crâne. Un service minimum pas franchement du gout des utilisateurs puisque cette configuration ne permet pas de porter le casque sur des sessions trop longues.

Apple aurait toutefois prévu le coup et proposerait un bandeau supérieur bien plus épais et confortable... Mais il faudra mettre la main à la poche. En clair, en marge des 3500 dollars du casque, il faudra dépenser un peu plus pour pouvoir s'assurer de faire tenir correctement le casque sur son crâne... De quoi nous rappeler qu'Apple a déjà facturé des roues de MacPro à 849 euros ou une simple chiffonnette à 25 euros...

Néanmoins, Apple ne serait pas le seul à s'orienter vers cette solution puisque Meta a de son côté lancé une sangle "élite" à 70€ pour son casque de réalité virtuelle.