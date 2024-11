Le casque Vision Pro d'Apple est officiellement un échec : a plus de 3000 euros, le casque de réalité mixte n'est pas parvenu à séduire. Malgré de belles promesses et un prix qui devait assurer ces dernières, le casque n'est finalement pas la révolution attendue, et Apple a enregistrer nombre de retours du produit.

Depuis quelques jours, on évoque ainsi l'arrêt de la production du Vision Pro... Néanmoins, la situation ne serait pas liée au succès du modèle, mais plus simplement parcequ'Apple envisage la sortie d'un Vision Pro de nouvelle génération doté d'une puce Apple M5.

Cette nouvelle version pourrait ainsi sortir en 2025 et remplacer le modèle actuel qui embarque une puce M2. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple en profiterait pour renforcer les technologies autour de son casque pour lui offrir de nouvelles fonctionnalités inédites. Il se pourrait également que le casque change de design pour se rendre moins lourd et plus agréable à porter, c'était d'ailleurs l'un des plus gros reproches des utilisateurs.

En marge, la version plus abordable du casque ne serait pas déployée avant 2027. L'idée pour Apple étant de tenter d'optimiser les frais engagés dans le développement de ses solutions de réalité mixte en écoulant le maximum de modèles premium affichant une marge plus importante.

Entre-temps, Apple pourrait également proposer des lunettes connectées à l'image de Meta Ray-Ban, mais qui nécessiteraient un iPhone pour fonctionner.

Apple conserve donc les deux pieds dans le secteur de la réalité virtuelle et mixte, en espérant pouvoir imposer ses casques comme des solutions viables sur un marché qui peine toujours à décoller.