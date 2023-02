Apple a fait de son Apple Watch un véritable accessoire de santé : outre le fait que la montre se présente comme un coach sportif, elle propose un véritable suivi de santé qui peut, pour certaines personnes présentant des pathologies précises, sauver des vies.

Pour aller plus loin et se démarquer un peu plus des autres constructeurs, Apple prévoit d'ajouter à sa montre connectée et intelligente un capteur glycémique. Ce capteur permettrait de mesurer le taux de sucre dans le sang de l'utilisateur, une fonction qui s'adresse particulièrement aux diabétiques pour anticiper les crises.

Un capteur glycémique sans piqure

Le glucomètre serait ainsi directement intégré à l'Apple Watch et permettrait aux diabétiques d'éviter de multiplier les contrôles au fil de la journée, et de se piquer le doigt plusieurs fois par jour.

Le module développé par Apple est non invasif : il n'implique aucune aiguille et ne nécessite pas de prélever le sang du porteur. Selon Bloomberg, Apple aurait eu beaucoup de mal avec son projet à ses débuts, mais il semblerait que ce dernier soit désormais fonctionnel et que la marque se concentre désormais à le miniaturiser pour une intégration dans sa montre.

Un tel dispositif aurait un double avantage : il permettrait aux diabétiques de mieux vivre avec leur maladie, mais aussi de réaliser des diagnostics préventifs et de dépister le diabète chez tous les porteurs.