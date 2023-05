Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice de Facebook Messenger sur Apple Watch, sachez alors que vous faites partie d'une certaine minorité : l'application ne séduit globalement pas les acquéreurs de la montre connectée de la marque de Cupertino.

Meta contacte ainsi actuellement les utilisateurs de l'application sur Apple Watch et leur indique que le service ne sera plus disponible sur leur montre connectée après le 31 mai prochain.

Facebook Messenger quitte l'Apple Watch

L'application restera installée et continuera de diffuser les notifications de messages, et il sera toujours possible de visualiser les messages. Néanmoins, il ne sera plus du tout possible d'y répondre directement, et il faudra alors dégainer son smartphone pour continuer la conversation.

Meta, la maison mère de Facebook, n'a pas expliqué pourquoi l'application serait ainsi bridée, mais il y a fort à parier que le manque d'intérêt des utilisateurs pour le service y soit pour beaucoup. Les récentes coupes dans les effectifs de Meta obligeraient également la marque à recentrer ses efforts sur des services plus populaires et rentables.

Ce n'est pas la première application émanant d'un géant du Web à se retirer de l'Apple Watch ces derniers temps : nombreuses sont les applications à avoir tourné le dos à la montre d'Apple ces dernières années comme Uber, Twitter ou même SLack... Plus globalement, ce sont les plateformes issues de l'univers du "wearable" qui sont de plus en plus boudées par les développeurs, car finalement peu utilisées, car les services imposent l'utilisation du smartphone pour prendre le relais et accéder à l'intégralité des fonctionnalités et services...