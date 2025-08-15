Apple annonce le retour de la mesure du niveau de saturation du sang en oxygène pour certains de ses modèles d'Apple Watch vendus aux États-Unis. Une réactivation rendue possible par une modification de son fonctionnement, destinée à contourner l'interdiction d'importation prononcée par l'International Trade Commission (ITC).

Une astuce pour contourner l'interdiction

Auparavant, la montre effectuait tout le travail. Désormais, la solution est différente. Les capteurs de l'Apple Watch collectent les données, mais c'est l'iPhone auquel elle est associée qui se charge de la mesure et du calcul. Les résultats ne s'affichent plus au poignet et sont consultables directement dans l'application Santé de l'iPhone, sous la section « Respiratoire ».

« Les utilisateurs des modèles aux États-Unis qui ne disposent pas actuellement de la fonction Oxygène sanguin y auront accès en mettant à jour leur iPhone associé vers iOS 18.6.1 et leur Apple Watch vers watchOS 11.6.1 », indique Apple. « Cette mise à jour a été rendue possible par une récente décision des douanes américaines. »

La solution concerne les Apple Watch Series 9, 10 et Apple Watch Ultra 2 vendues sur le sol américain après le 17 janvier 2024, date à laquelle l'interdiction de l'ITC a pris effet. Les montres achetées avant cette date ou en dehors des États-Unis conservent la fonctionnalité originale et ne sont donc pas affectées par le changement.

La guerre des brevets avec Masimo en toile de fond

Ce bricolage est la conséquence directe d'un long conflit juridique. Entreprise américaine spécialisée dans les technologies de la santé et les appareils médicaux, Masimo accuse Apple d'avoir enfreint plusieurs de ses brevets liés à la technologie de l'oxymétrie de pouls et d'avoir dérobé des secrets commerciaux.

Une plainte avait abouti à l'interdiction d'importation de modèles de l'Apple Watch aux États-Unis. Un conflit qui n'a pas eu d'incidence ailleurs.