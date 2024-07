C'est Mark Gurman qui rapporte les dernières fuites émanant d'Apple dirigées vers la prochaine génération d'Apple Watch.

La Series 10 d'Apple déçoit ainsi déjà par l'absence de deux fonctionnalités pourtant très attendues : la détection de pression artérielle ainsi que de l'apnée du sommeil.

C'est en septembre qu'Apple lancera sa nouvelle gamme d'Apple Watch, et contre toute attente, la montre connectée du fabricant fera l'impasse sur ces deux fonctionnalités pourtant très appréciées des utilisateurs et déjà disponibles sur nombre d'objets connectés allant des bracelets les plus simples aux montres les plus sophistiquées.

Le design de l'Apple Watch Series 10 restera très identique à la précédente génération, mais Apple a choisi un écran légèrement plus grand, qui passera à 1,92 pouce de diagonale.

Il ne devrait pas y avoir énormément de changement côté processeur. Le boitier serait toutefois plus fin que sur la série 9.

Ce peu de changement se constatera jusque sur l'Apple Watch Ultra 3. L'Apple Watch SE quant à elle troquera le boitier en aluminium pour du plastique afin d'en diminuer les couts.

Si les fonctionnalités de mesure de la pression artérielle et le suivi de l'apnée du sommeil ne sont pas disponibles sur la prochaine génération, c'est qu'Apple aurait rencontré des problèmes jugés "sérieux" selon Mark Gurman. Il est également précisé qu'Apple conserverait des nouveautés pour l'Apple Watch de 2025 qui signera le 10e anniversaire du dispositif.