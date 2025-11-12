Christoff Visser, chercheur à l'IIJ Research Lab au Japon, remarque des hoquets étranges en écoutant de la musique en streaming sur son iPad. Des saccades régulières, comme un métronome capricieux.

En creusant, il identifie le coupable : l'Apple Wireless Direct Link (AWDL). C'est le protocole maison d'Apple pour AirDrop ou Sidecar. Une découverte embarrassante, présentée à la conférence RIPE 91, qui prouve que le confort a un prix.

Qu'est-ce que ce "tremblement rythmique" du Wi-Fi ?

C'est un "hoquet" réseau : Visser a découvert que les appareils Apple (iPhone, Mac) provoquent des microcoupures sur le Wi-Fi. La cause ? Le protocole AWDL. Il reste constamment à l'écoute sur des "canaux sociaux" (6, 44, 149) pour trouver d'autres appareils.

Si votre routeur n'est pas sur l'un de ces canaux, votre iPhone va quand même y faire un tour de quelques secondes... avant de revenir. Cela crée une latence, un bégaiement du réseau.

Pourquoi Apple impose-t-il ce comportement ?

C'est le prix à payer pour la magie d'Apple. AWDL est la technologie qui rend AirDrop, Sidecar ou le partage d'écran si instantanés. Pour cela, le protocole garde en permanence une "oreille" ouverte.

Le problème est ce "saut" périodique. Christoff Visser qualifie cela de "grosse erreur". Ses mesures montrent des latences variables allant de 3 à 90 millisecondes, là où un réseau stable devrait se situer sous 20 ms.

Quelles sont les solutions pour y remédier ?

Elles ne sont pas idéales. Le chercheur en propose deux. La première : désactiver AWDL. Mais c'est faire une croix sur AirDrop, AirPlay et tout l'écosystème. Autant dire que ce n'est pas réaliste.

La seconde : caler son propre réseau sur les canaux sociaux d'Apple (6, 44, 149). Mais c'est une mauvaise pratique réseau, car ces canaux sont souvent encombrés et empêchent d'utiliser des fréquences plus performantes.

Pourquoi est-ce un problème si on ne le remarque pas ?

Pour l'instant, ces microcoupures passent largement inaperçues pour un usage classique. Mais les usages évoluent très vite.

Le chercheur prévient : avec le cloud gaming, la vidéo 4K HDR à 120 images par seconde et les services de streaming toujours plus exigeants, ces "hoquets" vont devenir très perceptibles. Le confort d'AirDrop se paie en stabilité réseau.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'AWDL ?

AWDL signifie "Apple Wireless Direct Link". C'est le protocole propriétaire d'Apple qui permet à ses appareils (iPhone, Mac, iPad) de communiquer directement entre eux, sans passer par le routeur, pour des fonctions comme AirDrop, Sidecar ou AirPlay.

Quels sont les canaux Wi-Fi concernés ?

Le protocole AWDL privilégie des "canaux sociaux" spécifiques : le canal 6 (pour la bande 2,4 GHz) et les canaux 44 et 149 (pour la bande 5 GHz). Le problème de "saut" survient si votre routeur est configuré sur d'autres canaux que ceux-ci.

Peut-on régler le problème facilement ?

Non, il n'y a pas de solution simple. Désactiver AWDL ampute l'appareil de fonctions clés. Forcer son routeur sur les canaux 6, 44 ou 149 peut résoudre le "saut" mais risque de dégrader la performance globale de votre Wi-Fi, ces canaux étant souvent encombrés.