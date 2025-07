Surprise d'Apple qui annonce l'arrivée d'AppleCare One. À partir du 24 juillet, les utilisateurs américains pourront souscrire à une formule d'abonnement unique pour couvrir plusieurs de leurs appareils simultanément.

Une simplification qui s'inscrit dans la stratégie de services toujours plus poussée de la firme de Cupertino, mais pour le moment AppleCare One ne concerne que les États-Unis. Apple ne fait pas mention d'autres pays.

Une protection tout-en-un, à quel prix ?

Pour 19,99 $ par mois, un client de la marque peut protéger jusqu'à trois de ses produits, qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un iPad, d'une Apple Watch ou d'un Mac. Chaque appareil supplémentaire coûtera 5,99 $ par mois.

L'intérêt financier de cette offre dépendra entièrement de la valeur des appareils qu'un utilisateur souhaite couvrir, en soulignant que pour des appareils d'entrée de gamme, le gain pourrait être quasi inexistant.

Outre-Atlantique, Ars Technica détaille qu'assurer un iPhone 16 Pro Max, un iPad Pro M4 et un MacBook Pro 16 pouces séparément coûterait bien plus cher. Avec AppleCare One, l'économie réalisée atteindrait environ 17,50 $ par mois.

Des garanties étendues et plus de flexibilité

Au-delà du prix, cette nouvelle assurance regroupe tous les avantages d'AppleCare+, comme les réparations illimitées en cas de dommages accidentels, une assistance prioritaire 24/7 et la couverture de la batterie si sa capacité tombe sous les 80 %.

« Construit sur la base de confiance d'AppleCare+, AppleCare One étend cette même fiabilité et rend plus simple que jamais la protection des produits que vous aimez et dont vous dépendez », déclare Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d'Apple

Une nouveauté est l'extension de la couverture contre le vol et la perte, jusqu'ici réservée à l'iPhone, qui s'applique aussi à l'iPad et à l'Apple Watch couverts par ce plan. La gestion est aussi simplifiée. Lors d'un échange, le nouvel appareil remplace automatiquement l'ancien dans le contrat.

Les anciens appareils éligibles

Avec AppleCare One, il est possible d'ajouter des appareils déjà en possession de l'utilisateur depuis un certain temps. La fenêtre s'étend jusqu'à quatre ans après l'achat pour la plupart des produits, et un an pour les écouteurs.

Une condition demeure… l'appareil doit être en bon état. Apple se réserve le droit d'effectuer des vérifications à distance ou en magasin pour s'en assurer.