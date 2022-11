D'après une étude menée par Pixalate pour le deuxième trimestre 2022, plus de 1,6 million d'applications répertoriées dans l'App Store d'Apple et le Google Play Store n'ont pas été mises à jour depuis plus de deux ans. Ce sont des applications dites abandonnées.

Obsolètes ou abandonnées, de telles applications qui ne sont plus mises à jour par les développeurs peuvent représenter un risque. Des vulnérabilités de sécurité qui les affectent ne sont en effet plus corrigées. Cela expose les utilisateurs à des attaques potentielles.

L'abandon en hausse pour Google Play

Par rapport au premier trimestre de l'année, Pixalate constate que le nombre d'applications abandonnées pour l'App Store a diminué de 29 %, en passant de 724 000 à 515 000. Pour Google Play, la tendance n'est pas la même.

De plus de 967 000 applications abandonnées au premier trimestre, Google Play est passé à plus de 1,1 million d'applications abandonnées au deuxième trimestre. La hausse est estimée à 16 %. Les applications enregistrées en Russie et en Chine sont les plus susceptibles d'être abandonnées sur le Google Play Store.

Au cours des six derniers mois, Pixalate souligne par ailleurs qu'il y a eu davantage d'applications abandonnées que d'applications récemment mises à jour. Un constat qui vaut aussi bien pour l'App Store que le Google Play Store.

Des applications super abandonnées

Le rapport évoque également des applications super abandonnées qui n'ont pas été mises à jour de plus de cinq ans. Elles sont au nombre de plus de 306 000, tandis que 840 000 applications n'ont pas reçu une mise à jour depuis plus de trois ans.

Les applications super abandonnées représentent 8 % des applications abandonnées dans l'App Store. La proportion est moindre pour le cas du Google Play Store à 5 %.

Spécialiste de la protection contre la fraude publicitaire, Pixalate replace notamment son étude dans le contexte des annonceurs qui devraient tenir compte de la fréquence des mises à jour des applications avant de décider d'investir.

Rappelons qu'Apple et Google ont mis en place des mesures dans le but de supprimer ou à défaut masquer des vieilles applications. Pour autant, elles peuvent toujours être présentes sur des appareils.