L'année 2022 aura été une année chargée pour les applications mobiles, et une année charnière pour les réseaux sociaux et certains services dont la popularité a connu un succès fulgurant.

Comme chaque année depuis 6 ans maintenant, le cabinet d'analyse Apptopia nous livre son classement des applications et jeux mobiles les plus téléchargés dans le monde.

La plateforme comptabilise le nombre de téléchargements entre le 1er janvier et le 20 décembre tant sur iOS et Android. Le téléchargement n'est comptabilisé qu'auprès d'un utilisateur unique (on évite ainsi les doublons ou les utilisateurs disposant de plusieurs appareils, et les comptages au fil des désinstallations et réinstallations)

En 2022, l'application reine du marché est TikTok dont l'ascension est fulgurante depuis 3 ans déjà : le réseau social qui mise sur les courtes vidéos a littéralement tout bousculé sur son passage et dépassé Facebook. L'application a été téléchargée 672 millions de fois.

Derrière, on retrouve Instagram avec 548 millions de téléchargements, puis WhatsApp. Facebook rentabilise ainsi ses achats alors même que l'application de son réseau social principal n'est plus qu'à la 8e place avec 298 millions de téléchargements.

AppTopia nous livre également un classement séparé pour les jeux mobiles.

C'est Subway Surfers qui se hisse au top avec 304 millions de téléchargements suivis par Stumble Guys avec 254 millions et Roblox avec 208 millions de téléchargements.

D'autres catégories de Top sont également disponibles sur le site du cabinet AppTopia.