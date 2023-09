En marge de l'annonce de la fin du partage de compte chez Netflix, Bob Iger, PDG de Disney annonçait souhaiter mettre en application des restrictions identiques sur la plateforme Disney +.

Après une explosion des abonnements, la plateforme Disney + accuse un fort ralentissement qui contraste avec des investissements de plus en plus lourds pour la création de contenus originaux. La plateforme a donc non seulement augmenté ses prix, mais cherche également désormais à limiter l'impact du partage de compte utilisateur.

La fin du partage de compte sur Disney +

Les abonnés canadiens du service reçoivent ainsi, depuis quelques jours un mail leur indiquant des changements majeurs dans les conditions d'utilisation de la plateforme de streaming, et pointe notamment du doigt "l'ajout de restrictions sur le partage de compte".

Une nouvelle section fait ainsi son apparition dans les CGU spécifiquement baptisée "Partage de compte" avec un ensemble de limitations à venir à compter du 1er novembre.

Il est ainsi inscrit qu'il n'est pas autorisé de partager son abonnement en dehors du foyer. Le terme "foyer" utilisé renvoie alors à l'ensemble des appareils associés à la résidence personnelle principale de l'utilisateur et réservés aux personnes qui y résident.

La plateforme ajoute à cela qu'elle se permet d'analyser l'utilisation du compte utilisateur pour vérifier la mise en conformité avec ses CGU, et qu'en cas de violation, le contrat pourrait être dénoncé ou le service limité.

Reste à savoir si cette limite sera appliquée en Europe. Notons qu'entre les hausses tarifaires et les limites de partage de compte, le piratage a connu un nouveau pic d'activité en France ces derniers mois.