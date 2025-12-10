La marque Aqara offre un ensemble de produits tournés vers la domotique. Les offres d'Aqara sont à retrouver sur Amazon dans sa boutique dédiée.

Un capteur de présence FP2 qui en fait plus

Dans la gamme d'Aqara, l'Aqara Presence Sensor FP2 n'est pas seulement un capteur capable de détecter une présence. Il peut également détecter les chutes susceptibles de causer des blessures aux bébés ou aux personnes âgées. Le suivi du sommeil par IA aide en outre à surveiller la qualité du sommeil de l'ensemble des membres de la famille.

Le FP2 utilise la technologie radar à ondes millimétriques (mmWave) pour une grande précision. Un seul capteur peut surveiller un espace allant jusqu'à 40 m² et le diviser en 30 zones distinctes. Il est alors possible de déclencher des scénarios différents selon l'endroit exact de présence dans la pièce.

L'appareil ne capture aucune image. Il est capable de détecter et de suivre jusqu'à 5 personnes simultanément (avec une fiabilité optimale jusqu'à 3 personnes). Il peut alors ajuster l'éclairage ou la température en fonction du nombre d'occupants réels, sachant qu'il dispose d'un capteur de luminosité intégré pour affiner encore plus les automatisations d'éclairage.

Le FP2 est conçu pour s'intégrer facilement à l'écosystème existant. Il est compatible avec Apple HomeKit, Google Home ou encore Amazon Alexa, le tout fonctionnant en Wi-Fi sans nécessiter de hub Aqara supplémentaire.

Certifié IPX5, l'Aqara Presence Sensor FP2 peut être installé dans des environnements humides comme une salle de bain. Fixé au plafond, il pourra alerter si un membre de la famille tombe. Il dispose d'un capteur de luminosité intégré pour affiner encore plus les automatisations d'éclairage.

Vous trouverez l'Aqara Presence Sensor FP2 au prix réduit de 58,09 € sur Amazon au lieu de 94,38 € à son lancement (-30%).



Une caméra hub G3 pour suivre les mouvements et alerter

L'Aqara Camera Hub G3 est davantage qu'une caméra de surveillance d'intérieur. Son processeur est épaulé par un NPU (Neural Processing Unit) ce qui lui permet d'effectuer une reconnaissance locale (sans passer par le cloud) des visages, des gestes et même des animaux de compagnie.

La caméra peut ainsi identifier les membres de la famille et déclencher des scénarios personnalisés. Elle pivote automatiquement pour suivre les personnes ou les animaux détectés. Grâce au contrôle gestuel, un signe de la main permet de lancer une action domotique sans avoir besoin de toucher au smartphone.

La Caméra Hub G3 dispose d'un capteur 2K (2304 × 1296 pixels). Son objectif grand-angle de 110° est couplé à des moteurs pour une couverture à 360° pour ne laisser aucun angle mort. Elle agit en outre comme un hub Zigbee 3.0 pouvant connecter jusqu'à 128 appareils Aqara, et intègre un émetteur infrarouge pour contrôler des appareils non connectés.

Un mode veille fait pivoter la caméra vers le haut, révélant un visage endormi qui obstrue physiquement l'objectif. Le flux vidéo est chiffré et compatible avec la norme de sécurité WPA3.

L'Aqara Camera Hub G3 est compatible avec Apple HomeKit (Secure Video), Amazon Alexa et Google Home, et peut s'intégrer dans n'importe quel écosystème existant.

Vous trouverez l'Aqara Camera Hub G3 au tout petit prix de 79,99 € sur Amazon au lieu de 109,99 € à son lancement (-27%).





