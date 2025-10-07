Spécialiste reconnu des solutions pour la maison connectée, Aqara a su construire un écosystème complet avec une stratégie claire : proposer des dispositifs innovants, accessibles et parfaitement intégrés. Profitant des Jours Flash Prime d'Amazon, la marque rend encore plus attractifs deux de ses produits de sécurité phares.

D'un côté, la serrure connectée Smart Lock U200, qui modernise une porte existante sans changer de cylindre. De l'autre, la sonnette vidéo Doorbell Camera Hub G410, un appareil deux-en-un qui sécurise l'entrée tout en servant de cerveau domotique.

Quelles sont les caractéristiques de la Smart Lock U200 ?

La Smart Lock U200 (en test ici) est une serrure connectée dite "retrofit". Concrètement, elle est conçue pour s'installer par-dessus un cylindre de porte européen existant, sans nécessiter son remplacement. Le système se compose de deux éléments : un module intérieur motorisé qui vient enserrer la clé laissée dans le barillet, et un clavier numérique extérieur sans fil. Ce dernier, certifié IPX5 pour résister aux intempéries, peut fonctionner sur piles ou être relié à une alimentation de sonnette existante (12/24V).

L'installation se veut simple et rapide, guidée par l'application Aqara Home. La seule contrainte est de posséder un cylindre "débrayable", c'est-à-dire qui permet d'ouvrir de l'extérieur même si une clé est insérée à l'intérieur. Une fois en place, une calibration automatique permet à la serrure de reconnaître les points de butée pour le verrouillage et le déverrouillage. C'est l'un des produits phares de la marque à surveiller pendant les offres Prime Day.

Comment fonctionne le déverrouillage au quotidien ?

La polyvalence est le maître-mot de la serrure U200. Elle offre de multiples méthodes d'authentification pour s'adapter à tous les usages. Le clavier extérieur permet un déverrouillage via :

Un code numérique (permanent, temporaire ou à usage unique).

(permanent, temporaire ou à usage unique). Un lecteur d'empreintes digitales intégré.

intégré. La technologie NFC , compatible avec les badges Aqara, mais aussi avec Apple Home Key sur iPhone et Apple Watch.

, compatible avec les badges Aqara, mais aussi avec Apple Home Key sur iPhone et Apple Watch. Les applications mobiles (Aqara, Apple, Alexa, Google, etc.)

Les assistants vocaux (Alexa, Siri)



Cette multiplication des options garantit de ne jamais se retrouver bloqué dehors. L'un des grands avantages de cette conception "retrofit" est que la serrure d'origine reste parfaitement fonctionnelle avec sa clé physique traditionnelle. L'autonomie de la batterie rechargeable du module intérieur est estimée à environ six mois, mais même en cas de décharge complète, la porte reste opérable manuellement.



Pour les Jours Flash Prime, la serrure connectée U200 d'Aqara est proposée au prix cassé de 169,99 € au lieu de 269,99 € soit -37%.

Qu'apporte la sonnette Doorbell Camera Hub G410 ?

Avec la Doorbell Camera Hub G410, Aqara propose bien plus qu'une simple sonnette vidéo. Le produit se compose d'une unité extérieure avec caméra et d'un carillon intérieur qui se branche sur une prise secteur.

C'est ce carillon qui constitue la véritable intelligence du système. Non seulement il assure la connexion Wi-Fi et le stockage local des enregistrements sur carte microSD (jusqu'à 512 Go), mais il fait également office de hub domotique complet. Il intègre en effet les protocoles Zigbee et Thread, et fonctionne comme un contrôleur Matter, pouvant ainsi piloter d'autres appareils connectés, comme la serrure U200 mentionnée précédemment.

Quelles sont les fonctionnalités vidéo et intelligentes ?

La caméra de la sonnette G410 filme en définition 2K avec un très large champ de vision de 175°, permettant de surveiller l'intégralité du pas de porte. Elle est dotée d'une vision nocturne infrarouge et de fonctions de détection avancées.

L'une des plus notables est la reconnaissance faciale locale, qui permet d'identifier les visiteurs réguliers et de déclencher des scénarios personnalisés : un message d'accueil, l'allumage de certaines lumières, ou encore le déverrouillage de la serrure U200 si les deux appareils sont associés. Le système peut également détecter les colis et alerter l'utilisateur en cas de tentative de manipulation de la caméra.

Pour les Jours Flash Prime, la sonnette connectée Hub G410 d'Aqara est proposée au prix réduit de seulement 103,99 € soit -20%.

Comment s'intègrent ces produits dans un écosystème plus large ?

La force d'Aqara réside dans sa compatibilité étendue. La Smart Lock U200 et la Doorbell Camera Hub G410 s'intègrent toutes deux de manière native et fluide aux principaux écosystèmes de maison intelligente : Apple Home, Amazon Alexa et Google Home.

La serrure U200 est compatible avec Matter via Thread, et ne nécessite pas de concentrateur (ou hub) propriétaire. Pour en profiter, il faut simplement disposer d'un routeur de bordure Thread, une fonction désormais intégrée dans de nombreux appareils, comme les derniers HomePod d'Apple ou les Nest Hub de Google. Le carillon de la G410 joue lui-même ce rôle, simplifiant encore l'architecture du réseau domotique.

Les autres offres d'Aqara pendant les Jours Flash Prime pour parfaire votre système domotique :