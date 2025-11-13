C'est le carton de l'année. Arc Raiders, développé par Embark (les créateurs de The Finals), a réuni 700 000 joueurs connectés en même temps une semaine après son lancement. Un succès foudroyant.

Pourtant, une polémique majeure vient ternir ce tableau : le studio a officiellement recours à l'intelligence artificielle générative pour créer les voix des personnages (notamment les "émotes"), et l'industrie voit rouge.

Quelle est la justification d'Embark ?

Le studio n'a jamais caché son choix. Embark explique que pour un "jeu-service" comme Arc Raiders, il faut livrer du contenu neuf, et très vite. L'IA permettrait cette agilité.

Le studio précise même avoir un accord avec une banque de voix professionnelles, assurant le versement de royalties. Mais cette défense ne convainc personne. Ni les joueurs, ni la presse spécialisée. Le site britannique Eurogamer a sanctionné le jeu d'un 2/5 cinglant, jugeant que l'IA "ternit sa réputation".

Pourquoi cette décision est-elle si critiquée ?

Parce qu'elle touche au cœur du métier de doubleur, et que l'excuse économique ne tient pas. Le succès commercial d'Arc Raiders (déjà 3 millions de ventes sur Steam à 40€, sans compter les microtransactions) est massif. Embark gagne gros et peut donc mettre les moyens pour s'offrir un doublage digne de ce nom.

Ce n'est donc pas un problème de coût, mais un choix stratégique qui menace des emplois. Lucile Danilov, traductrice, résume le malaise : peut-on parler de "consentement" des acteurs dont la voix est utilisée quand l'alternative est le chômage ?

Est-ce une première dans l'industrie ?

Non, et c'est bien ça le problème. La crise est déjà là. En mars 2025, Electronic Arts a purement et simplement licencié les doubleurs français d'Apex Legends. Leur faute ? Avoir refusé que leur voix serve à entraîner des modèles d'IA.

Le fait qu'un hit aussi populaire qu'Arc Raiders généralise cette pratique fait paniquer tout le secteur. Des grèves (acteurs, musiciens, VFX) ont lieu, mais la prise de conscience politique sur ces enjeux reste totalement inefficace.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "jeu-service" (game as a service) ?

C'est un jeu (comme Arc Raiders) conçu pour durer des années. Il dépend de mises à jour très régulières (nouveautés, événements, nouveau contenu) pour retenir les joueurs et, souvent, les faire dépenser sur le long terme via des achats intégrés.

La qualité est-elle au rendez-vous avec les voix IA ?

C'est le cœur du débat. La critique d'Eurogamer suggère que non. Pascale Chemin, comédienne du collectif Touche pas à ma VF, affirme qu'une "voix de synthèse impacte toujours la qualité d'un jeu", car elle peine à transmettre l'émotion humaine nécessaire.